Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 46,63 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 46,63 EUR abwärts. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 46,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,81 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 162.575 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 25,41 Prozent zulegen. Bei 41,21 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 11,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,08 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,41 Prozent auf 5,66 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie leichter: Kooperation mit Stryker bei Robotersystem

Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf