DAX23.604 ±-0,0%ESt505.467 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.298 +1,6%Euro1,1750 -0,6%Öl68,34 +0,8%Gold3.764 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- D-Wave, Gold, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist
Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Siemens Healthineers im Fokus

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochmittag mit roter Tendenz

24.09.25 12:05 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 46,63 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
46,20 EUR -0,62 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 46,63 EUR abwärts. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 46,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,81 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 162.575 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 25,41 Prozent zulegen. Bei 41,21 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 11,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,08 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,41 Prozent auf 5,66 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie leichter: Kooperation mit Stryker bei Robotersystem

Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
30.07.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
27.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
26.05.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen