Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 46,42 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 46,42 EUR abwärts. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,36 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 46,81 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.702 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Gewinne von 25,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 41,21 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 11,22 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,08 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,42 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie leichter: Kooperation mit Stryker bei Robotersystem

Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf