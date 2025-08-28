DAX23.952 -0,4%ESt505.370 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1668 -0,1%Öl68,23 -0,1%Gold3.406 -0,3%
Notierung im Blick

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit Einbußen

29.08.25 12:05 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 47,22 EUR.

Aktien
Siemens Healthineers AG
47,30 EUR 0,18 EUR 0,38%
Um 11:48 Uhr ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 47,22 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 46,97 EUR. Mit einem Wert von 47,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 64.062 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,21 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 12,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,08 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,29 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,41 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,42 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Bildquellen: Siemens AG

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
