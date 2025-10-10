DAX24.643 +0,1%Est505.635 +0,2%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.013 -0,2%Euro1,1578 +0,1%Öl64,73 -0,8%Gold4.000 +0,6%
Aktienentwicklung

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verbilligt sich am Freitagvormittag

10.10.25 09:27 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verbilligt sich am Freitagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 48,38 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 48,38 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,34 EUR aus. Bei 48,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 9.200 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 20,88 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,08 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 58,16 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,66 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,39 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
06.10.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
