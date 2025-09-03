DAX23.769 +0,7%ESt505.342 +0,3%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.267 -0,6%Euro1,1647 -0,1%Öl66,93 -0,7%Gold3.546 -0,4%
SMA Solar-Aktie steigt kräftig: Jefferies hebt Aktie auf 'Hold' an - Kursziel unverändert
Trotz verhaltener Anlegerstimmung: DAX setzt Stabilisierung fort - Gewinne
Blick auf Siltronic-Kurs

Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit stabiler Tendenz

04.09.25 12:05 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Siltronic hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 33,64 EUR zeigte sich die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
33,66 EUR -1,08 EUR -3,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 33,64 EUR zeigte sich die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 34,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 33,60 EUR. Bei 33,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 24.009 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2024 auf bis zu 72,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 114,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 4,88 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 EUR aus.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 351,30 Mio. EUR gelegen.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siltronic-Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
04.02.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2025Siltronic KaufenDZ BANK
20.01.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
