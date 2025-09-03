DAX23.691 +0,4%ESt505.326 ±0,0%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.984 -0,9%Euro1,1652 -0,1%Öl66,94 -0,7%Gold3.543 -0,5%
DAX fester -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus
TeamViewer-Aktie fällt: Zwei Großaktionäre stoßen ihre Anteile ab
Dunkle Wolken am Rüstungshimmel? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck
Aktienentwicklung

Siltronic Aktie News: Siltronic verteuert sich am Donnerstagvormittag

04.09.25 09:25 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic verteuert sich am Donnerstagvormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 33,94 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
33,78 EUR -0,96 EUR -2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 33,94 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 33,96 EUR. Bei 33,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 7.216 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 72,00 EUR erreichte der Titel am 11.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 112,14 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 32,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,100 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Siltronic die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
04.02.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2025Siltronic KaufenDZ BANK
20.01.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

