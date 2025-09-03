Siltronic Aktie News: Siltronic verteuert sich am Donnerstagvormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 33,94 EUR.
Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 33,94 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 33,96 EUR. Bei 33,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 7.216 Siltronic-Aktien den Besitzer.
Bei 72,00 EUR erreichte der Titel am 11.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 112,14 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 32,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,100 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.
Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Siltronic die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie.
Analysen zu Siltronic AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2025
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.07.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|29.07.2025
|Siltronic Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|Siltronic Hold
|Jefferies & Company Inc.
