Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag mit Verlusten

05.11.25 12:04 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 49,74 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
50,00 EUR -1,15 EUR -2,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:45 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 49,74 EUR. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 49,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,00 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43.943 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 61,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 24,15 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,70 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,100 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,00 EUR.

Am 28.10.2025 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siltronic ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 300,30 Mio. EUR – eine Minderung von 15,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 357,30 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2026 veröffentlicht. Siltronic dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2027 präsentieren.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,503 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
