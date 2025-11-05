Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag im Minusbereich
Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 49,88 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,5 Prozent auf 49,88 EUR. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 49,26 EUR. Bei 50,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 58.209 Siltronic-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,75 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 23,80 Prozent zulegen. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,100 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,00 EUR für die Siltronic-Aktie aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 28.10.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 300,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 357,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siltronic am 12.03.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 11.03.2027 dürfte Siltronic die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,503 EUR ausweisen wird.
Analysen zu Siltronic AG
