Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 33,82 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 33,82 EUR. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 33,36 EUR. Bei 34,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 45.709 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 112,89 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,00 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 5,38 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,100 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 46,00 EUR.

Siltronic gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 351,30 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 329,10 Mio. EUR.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie stehen.

