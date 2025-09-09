Siltronic Aktie News: Anleger greifen bei Siltronic am Mittwochvormittag zu

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 33,52 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 33,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 767 Siltronic-Aktien.

Am 11.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 114,80 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 32,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 4,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,100 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 29.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 329,10 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 351,30 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siltronic-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Siltronic: Partnerschaft mit cosine innovations

Siltronic-Aktie steigt: Kooperation mit Cosine bei neuem Weltraumteleskop NewAthena