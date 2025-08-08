DAX24.108 -0,2%ESt505.339 -0,2%Top 10 Crypto16,89 +3,9%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.012 +1,6%Euro1,1646 ±-0,0%Öl66,67 +0,5%Gold3.360 -1,1%
Kursentwicklung im Fokus

Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagmittag mit KursVerlusten

11.08.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 36,88 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
37,20 EUR 0,38 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:43 Uhr um 0,8 Prozent auf 36,88 EUR nach. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,72 EUR nach. Mit einem Wert von 37,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 3.809 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 51,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,00 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,100 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 29.07.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 EUR je Aktie gewesen. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 329,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siltronic von vor 5 Jahren angefallen

Analysten sehen bei Siltronic-Aktie Potenzial

Siltronic-Aktie taucht ab: Siltronic revidiert Umsatzziel nach unten

