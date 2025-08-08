Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagvormittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siltronic zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 37,28 EUR.

Das Papier von Siltronic legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 37,28 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 37,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,14 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 503 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.08.2024 bei 76,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 105,20 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 32,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,100 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 351,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie.

