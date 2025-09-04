Siltronic Aktie News: Siltronic haussiert am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,9 Prozent auf 34,20 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,9 Prozent auf 34,20 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 34,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 115.797 Siltronic-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.09.2024 auf bis zu 70,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 106,73 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Mit Abgaben von 7,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,100 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

Am 29.07.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 351,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siltronic-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Siltronic: Partnerschaft mit cosine innovations

Siltronic-Aktie steigt: Kooperation mit Cosine bei neuem Weltraumteleskop NewAthena