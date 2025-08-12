DAX24.200 +0,7%ESt505.375 +0,7%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl66,01 -0,2%Gold3.364 +0,5%
Aktienentwicklung

Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag mit Einbußen

13.08.25 09:24 Uhr
Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 36,26 EUR.

Die Siltronic-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 36,26 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,26 EUR nach. Bei 36,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.282 Siltronic-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.08.2024 erreicht. 110,98 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 11,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,100 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 EUR an.

Am 29.07.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 351,30 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 28.10.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,698 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Siltronic AG

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
04.02.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2025Siltronic KaufenDZ BANK
20.01.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

