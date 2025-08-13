Siltronic Aktie News: Siltronic legt am Mittag zu

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 35,58 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 0,4 Prozent auf 35,58 EUR. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 35,72 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,72 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 18.335 Aktien.

Am 21.08.2024 markierte das Papier bei 76,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 115,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 10,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,100 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 29.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 351,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 28.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,698 EUR je Siltronic-Aktie.

