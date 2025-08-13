DAX24.247 +0,3%ESt505.396 +0,1%Top 10 Crypto17,05 +0,3%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.227 -1,1%Euro1,1683 -0,2%Öl65,88 +0,2%Gold3.357 +0,1%
Aktienkurs aktuell

Siltronic Aktie News: Anleger greifen bei Siltronic am Vormittag zu

14.08.25 09:24 Uhr
Siltronic Aktie News: Anleger greifen bei Siltronic am Vormittag zu

Die Aktie von Siltronic zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 35,58 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
35,52 EUR -0,84 EUR -2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Siltronic legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 35,58 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 35,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 540 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.08.2024 bei 76,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 53,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 11,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 329,10 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Siltronic-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siltronic von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siltronic von vor 5 Jahren angefallen

Analysten sehen bei Siltronic-Aktie Potenzial

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
