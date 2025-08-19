Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag nahezu unbewegt

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Siltronic. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 35,92 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:41 Uhr bei 35,92 EUR. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,32 EUR. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 35,78 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.788 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 52,74 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 10,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,100 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 351,30 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,698 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

