Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 36,18 EUR nach oben.

Um 09:04 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 36,18 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,18 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 36,12 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.042 Stück gehandelt.

Am 22.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 110,06 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,00 EUR ab. Mit Abgaben von 11,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,100 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 46,00 EUR.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 329,10 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,698 EUR je Siltronic-Aktie.

