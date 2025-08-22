DAX24.263 -0,4%ESt505.462 -0,5%Top 10 Crypto15,83 -4,1%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.420 -1,5%Euro1,1697 -0,2%Öl67,88 +0,1%Gold3.362 -0,3%
Aktienkurs im Fokus

Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagvormittag mit Verlusten

25.08.25 09:24 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 38,06 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
38,24 EUR -0,04 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie wies um 09:01 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 38,06 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 38,06 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.790 Siltronic-Aktien.

Am 24.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,65 EUR an. Gewinne von 98,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Abschläge von 15,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,100 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 0,200 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 46,00 EUR.

Siltronic gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 351,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 präsentieren. Siltronic dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
