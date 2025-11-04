DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.534 -1,3%Bitcoin89.189 -3,6%Euro1,1490 -0,3%Öl64,49 -0,5%Gold3.966 -0,9%
Notierung im Blick

Snap Aktie News: Snap verliert am Dienstagnachmittag

04.11.25 16:08 Uhr
Snap Aktie News: Snap verliert am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 7,64 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
6,64 EUR -0,13 EUR -1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Snap-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 7,64 USD abwärts. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,50 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,60 USD. Zuletzt wurden via New York 795.022 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 73,94 Prozent. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,91 USD. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 9,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snap-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 USD an.

Snap veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 USD gegenüber -0,09 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,01 Prozent auf 1,34 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,37 Mrd. USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Snap am 05.11.2025 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,417 USD je Snap-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumMeistgelesen
