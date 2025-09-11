Snap Aktie News: Snap am Freitagabend verlustreich

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 7,28 USD.

Um 20:07 Uhr fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 7,28 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Snap-Aktie bis auf 7,18 USD. Bei 7,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 3.250.667 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,28 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 82,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 05.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,15 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1,34 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,413 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

