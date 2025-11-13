DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,99 -4,7%Nas22.870 -2,3%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1633 +0,4%Öl62,90 +0,4%Gold4.167 -0,7%
Aktienkurs aktuell

Snap Aktie News: Snap am Donnerstagabend im Ausverkauf

13.11.25 20:23 Uhr
Snap Aktie News: Snap am Donnerstagabend im Ausverkauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Snap. Zuletzt ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 5,3 Prozent auf 8,61 USD.

Die Snap-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 5,3 Prozent auf 8,61 USD. Zwischenzeitlich weitete die Snap-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,57 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 8,95 USD. Bisher wurden via New York 4.967.723 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. Mit einem Zuwachs von 54,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 19,70 Prozent sinken.

Snap-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 05.11.2025 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,09 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 1,51 Mrd. USD gegenüber 1,37 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,351 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

