Snap Aktie News: Snap am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 8,90 USD ab.

Das Papier von Snap gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 8,90 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 8,82 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,95 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.108.989 Snap-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 32,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,91 USD ab. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 28,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,00 USD.

Am 05.11.2025 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Snap ebenfalls -0,09 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,78 Prozent auf 1,51 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,351 USD einfahren.

