Snap Aktie News: Snap am Abend stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Snap. Das Papier von Snap legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 4,8 Prozent auf 8,38 USD.

Die Snap-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,8 Prozent auf 8,38 USD. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 8,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 8,16 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 9.084.990 Snap-Aktien.

Am 11.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,28 USD an. 58,57 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,91 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 17,49 Prozent sinken.

Nachdem Snap seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie.

Am 05.08.2025 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,34 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,413 USD je Snap-Aktie stehen.

