DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.423 -1,3%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1574 -0,1%Öl64,05 ±0,0%Gold4.063 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 SAP 716460 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf
TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX? TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Snap-Kurs

Snap Aktie News: Snap behauptet sich am Dienstagnachmittag

18.11.25 16:08 Uhr
Snap Aktie News: Snap behauptet sich am Dienstagnachmittag

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Mit einem Kurs von 8,18 USD zeigte sich die Snap-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
6,99 EUR -0,09 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Snap-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 8,18 USD. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 8,33 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 8,16 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 8,19 USD. Bisher wurden via New York 862.772 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 11.01.2025 auf bis zu 13,28 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 6,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 18,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Snap-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,09 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 1,51 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,336 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung

Snap-Aktie +14 Prozent: Verlust reduziert - Umsatz übertrifft Erwartungen

Ausblick: Snap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

In eigener Sache

Übrigens: Snap und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
DatumRatingAnalyst
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Snap Inc. (Snapchat) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen