Snap Aktie News: Snap behauptet sich am Dienstagnachmittag
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Mit einem Kurs von 8,18 USD zeigte sich die Snap-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.
Zum Vortag unverändert notierte die Snap-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 8,18 USD. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 8,33 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 8,16 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 8,19 USD. Bisher wurden via New York 862.772 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 11.01.2025 auf bis zu 13,28 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 6,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 18,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Snap-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.
Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,09 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 1,51 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert.
In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,336 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)
