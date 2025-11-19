Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Snap

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 8,09 USD.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 8,09 USD. In der Spitze büßte die Snap-Aktie bis auf 8,04 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,22 USD. Zuletzt wurden via New York 1.448.327 Snap-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 6,91 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Am 05.11.2025 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,09 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Snap im vergangenen Quartal 1,51 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snap 1,37 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Snap am 10.02.2026 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,336 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung

Snap-Aktie +14 Prozent: Verlust reduziert - Umsatz übertrifft Erwartungen

Ausblick: Snap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt