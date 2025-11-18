Snap Aktie News: Snap am Abend höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 8,31 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 8,31 USD. Bei 8,41 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,19 USD. Zuletzt wechselten 4.429.427 Snap-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 13,28 USD erreichte der Titel am 11.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,91 USD. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Snap-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snap 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 05.11.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,51 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,37 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet.
2025 dürfte Snap einen Verlust von -0,336 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com
