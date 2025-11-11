Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Aktienentwicklung

Die Aktie von Snowflake hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Snowflake-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 268,27 USD.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Snowflake-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 268,27 USD. Bei 269,26 USD markierte die Snowflake-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Snowflake-Aktie bis auf 266,28 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 266,37 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50.356 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (280,48 USD) erklomm das Papier am 04.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snowflake-Aktie mit einem Kursplus von 4,55 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 120,23 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snowflake-Aktie 55,18 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 27.08.2025 legte Snowflake die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,89 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,14 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 868,82 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Snowflake rechnen Experten am 02.12.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Snowflake im Jahr 2026 1,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

