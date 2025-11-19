Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Snowflake

Die Aktie von Snowflake gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 254,24 USD.

Die Snowflake-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 254,24 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Snowflake-Aktie bei 251,76 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 252,89 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.910 Snowflake-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (280,48 USD) erklomm das Papier am 04.11.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snowflake-Aktie 10,32 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,23 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,71 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snowflake-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 27.08.2025 hat Snowflake in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Snowflake mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 31,78 Prozent gesteigert.

Am 03.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Snowflake rechnen Experten am 02.12.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,20 USD je Snowflake-Aktie.

