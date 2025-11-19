Snowflake Aktie News: Snowflake büßt am Abend ein

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 253,79 USD.

Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 253,79 USD. Bei 251,04 USD markierte die Snowflake-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 252,89 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 119.290 Snowflake-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.11.2025 markierte das Papier bei 280,48 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,52 Prozent. Bei 120,23 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snowflake-Aktie 52,63 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snowflake-Aktie.

Am 27.08.2025 äußerte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snowflake -0,95 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 868,82 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,14 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2025 erfolgen. Snowflake dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.12.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,20 USD je Snowflake-Aktie belaufen.

