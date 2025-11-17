SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend im Tiefenrausch

Kursverlauf

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,3 Prozent bei 11,53 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die SoundHound AI-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,3 Prozent auf 11,53 USD. Der Kurs der SoundHound AI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,47 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,95 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3.661.584 SoundHound AI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Kursplus von 116,70 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,98 USD am 19.11.2024. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 48,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

SoundHound AI ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,27 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,05 Mio. USD – ein Plus von 67,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SoundHound AI 25,09 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte SoundHound AI Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,203 USD je SoundHound AI-Aktie.

