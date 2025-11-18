SoundHound AI Aktie News: Anleger schicken SoundHound AI am Abend ins Plus
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von SoundHound AI konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 11,55 USD.
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 11,55 USD zu. Die SoundHound AI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,66 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,20 USD. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.679.793 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,98 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Kursplus von 116,23 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,98 USD am 19.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie.
Am 06.11.2025 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ein EPS von -0,06 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42,05 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 67,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,09 Mio. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert.
Analysten gehen davon aus, dass SoundHound AI 2025 einen Verlust in Höhe von -0,203 USD je Aktie ausweisen dürften.
