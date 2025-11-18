SoundHound AI Aktie News: Anleger schicken SoundHound AI am Abend ins Plus

DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.513 -0,9%Bitcoin80.376 +1,2%Euro1,1584 -0,1%Öl65,03 +1,6%Gold4.072 +0,6%
18.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von SoundHound AI konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 11,55 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 11,55 USD zu. Die SoundHound AI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,66 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,20 USD. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.679.793 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,98 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Kursplus von 116,23 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,98 USD am 19.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie.

Am 06.11.2025 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ein EPS von -0,06 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42,05 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 67,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,09 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass SoundHound AI 2025 einen Verlust in Höhe von -0,203 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

