SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 11,21 USD abwärts.

Das Papier von SoundHound AI befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,9 Prozent auf 11,21 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die SoundHound AI-Aktie bis auf 11,16 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 1.148.832 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 122,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 5,98 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,65 Prozent.

SoundHound AI veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. SoundHound AI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,05 Mio. USD im Vergleich zu 25,09 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte SoundHound AI am 26.02.2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,203 USD je SoundHound AI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

