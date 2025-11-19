DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.531 +0,4%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1539 -0,4%Öl63,49 -2,1%Gold4.071 +0,1%
Kurs der SoundHound AI

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zeigt sich am Nachmittag fester

19.11.25 16:08 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von SoundHound AI zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die SoundHound AI-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 11,74 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
11,54 USD 0,01 USD 0,09%
Charts|News|Analysen

Die SoundHound AI-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 11,74 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die SoundHound AI-Aktie bei 11,88 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,65 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 781.658 SoundHound AI-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,98 USD) erklomm das Papier am 27.12.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 112,82 Prozent Luft nach oben. Am 20.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,04 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.11.2025 legte SoundHound AI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SoundHound AI ein Ergebnis je Aktie von -0,06 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 67,60 Prozent auf 42,05 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,09 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von SoundHound AI wird am 26.02.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2025 -0,203 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

