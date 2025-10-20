DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.341 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.983 +1,3%Bitcoin95.646 +2,6%Euro1,1656 -0,1%Öl60,51 -1,4%Gold4.346 +2,3%
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag auf Höhenflug

20.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von SoundHound AI zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von SoundHound AI legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,5 Prozent auf 20,07 USD.

SoundHound AI
19,50 USD
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,5 Prozent auf 20,07 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SoundHound AI-Aktie bisher bei 20,15 USD. Bei 19,70 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.231.654 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 24,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2024 bei 4,87 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 75,73 Prozent Luft nach unten.

SoundHound AI ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 217,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42,68 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SoundHound AI am 06.11.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

