SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel hätte eine Investition in BELIMO von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in BELIMO eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BELIMO-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 545,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,835 BELIMO-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2025 auf 892,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.637,61 CHF wert. Die Steigerung von 1.000 CHF zu 1.637,61 CHF entspricht einer Performance von +63,76 Prozent.
Jüngst verzeichnete BELIMO eine Marktkapitalisierung von 11,05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BELIMO
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BELIMO
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu BELIMO Holding AG
Analysen zu BELIMO Holding AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2013
|Belimo halten
|Vontobel Research
|07.12.2012
|Belimo hold
|Vontobel Research
|07.08.2012
|Belimo hold
|Vontobel Research
|13.03.2012
|Belimo neutral
|UBS AG
|10.10.2011
|BELIMO hold
|Vontobel Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2009
|Belimo nachhaltige Anlage
|Zürcher Kantonalbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2013
|Belimo halten
|Vontobel Research
|07.12.2012
|Belimo hold
|Vontobel Research
|07.08.2012
|Belimo hold
|Vontobel Research
|13.03.2012
|Belimo neutral
|UBS AG
|10.10.2011
|BELIMO hold
|Vontobel Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BELIMO Holding AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen