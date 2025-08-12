DAX24.293 -0,1%ESt505.446 +0,2%Top 10 Crypto15,93 ±-0,0%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.473 -1,2%Euro1,1680 +0,1%Öl66,07 -0,6%Gold3.338 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick macht Hoffnung -- NVIDIA, Rüstungsaktien, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Top News
Intel-Aktie mit deutlichen Gewinnen: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition bei Intel ein Intel-Aktie mit deutlichen Gewinnen: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition bei Intel ein
Analysten sehen begrenztes Kurspotenzial für Apple-Aktie nach Kritik an Produktplanung Analysten sehen begrenztes Kurspotenzial für Apple-Aktie nach Kritik an Produktplanung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Frühes Investment

SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel hätte eine Investition in BELIMO von vor einem Jahr abgeworfen

19.08.25 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in BELIMO eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BELIMO Holding AG
890,50 CHF -2,00 CHF -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BELIMO-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 545,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,835 BELIMO-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2025 auf 892,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.637,61 CHF wert. Die Steigerung von 1.000 CHF zu 1.637,61 CHF entspricht einer Performance von +63,76 Prozent.

Jüngst verzeichnete BELIMO eine Marktkapitalisierung von 11,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BELIMO

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BELIMO

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BELIMO Holding AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BELIMO Holding AG

DatumRatingAnalyst
15.02.2013Belimo haltenVontobel Research
07.12.2012Belimo holdVontobel Research
07.08.2012Belimo holdVontobel Research
13.03.2012Belimo neutralUBS AG
10.10.2011BELIMO holdVontobel Research
DatumRatingAnalyst
06.11.2009Belimo nachhaltige AnlageZürcher Kantonalbank AG
DatumRatingAnalyst
15.02.2013Belimo haltenVontobel Research
07.12.2012Belimo holdVontobel Research
07.08.2012Belimo holdVontobel Research
13.03.2012Belimo neutralUBS AG
10.10.2011BELIMO holdVontobel Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BELIMO Holding AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen