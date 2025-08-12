SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel hätte eine Investition in BELIMO von vor einem Jahr abgeworfen

Frühes Investment

Wer vor Jahren in BELIMO eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BELIMO-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 545,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,835 BELIMO-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2025 auf 892,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.637,61 CHF wert. Die Steigerung von 1.000 CHF zu 1.637,61 CHF entspricht einer Performance von +63,76 Prozent.

Jüngst verzeichnete BELIMO eine Marktkapitalisierung von 11,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net