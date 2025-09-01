Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Standard Chartered im Fokus

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Standard Chartered gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 13,72 GBP abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 13,72 GBP. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 13,67 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,81 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 775.488 Standard Chartered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 14,33 GBP markierte der Titel am 14.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,41 Prozent Plus fehlen der Standard Chartered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,43 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 45,87 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,290 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,438 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,54 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7,88 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,32 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,03 USD fest.

