Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Standard Chartered am Mittwochmittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 11:48 Uhr wies die Standard Chartered-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 14,12 GBP nach oben. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,16 GBP zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,02 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 439.271 Stück.

Bei einem Wert von 14,33 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,45 Prozent. Bei einem Wert von 7,48 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,438 USD aus.

Standard Chartered ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,03 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

