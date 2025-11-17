Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Montagmittag leichter

Aktie im Blick

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 15,97 GBP.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 15,97 GBP. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,97 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,07 GBP. Bisher wurden heute 487.648 Standard Chartered-Aktien gehandelt.

Am 14.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,64 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 4,16 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,73 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 45,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,290 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,461 USD.

Standard Chartered gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,33 GBP gegenüber 0,28 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7,53 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,20 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die Standard Chartered-Bilanz für Q4 2025 wird am 24.02.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

