Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Montagmittag leichter
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 15,97 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 15,97 GBP. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,97 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,07 GBP. Bisher wurden heute 487.648 Standard Chartered-Aktien gehandelt.
Am 14.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,64 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 4,16 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,73 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 45,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,290 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,461 USD.
Standard Chartered gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,33 GBP gegenüber 0,28 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7,53 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,20 Mrd. GBP umgesetzt worden.
Die Standard Chartered-Bilanz für Q4 2025 wird am 24.02.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.02.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie
Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken
Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Chartered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Chartered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu Standard Chartered plc
Analysen zu Standard Chartered plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2018
|Standard Chartered Conviction Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|01.08.2018
|Standard Chartered Hold
|HSBC
|03.07.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|03.05.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|15.01.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2018
|Standard Chartered Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2017
|Standard Chartered Underperform
|Credit Suisse Group
|06.03.2017
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|14.12.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|27.06.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Standard Chartered plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen