Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Standard Chartered zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Standard Chartered-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 16,13 GBP.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Standard Chartered-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 16,13 GBP. Die Standard Chartered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,13 GBP aus. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,04 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 16,07 GBP. Zuletzt wechselten via London 37.668 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 16,64 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 3,13 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,73 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,461 USD, nach 0,290 GBP im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 30.10.2025. Das EPS wurde auf 0,33 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,28 GBP je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,14 Prozent auf 7,53 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,20 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 24.02.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,20 USD je Standard Chartered-Aktie.

