Profil
So bewegt sich Standard Chartered

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered zeigt sich am Dienstagvormittag fester

28.10.25 09:22 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 14,86 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
16,80 EUR 0,60 EUR 3,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 14,86 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Standard Chartered-Aktie sogar auf 14,88 GBP. Mit einem Wert von 14,84 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 123.577 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 1,95 Prozent zulegen. Am 29.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,54 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 42,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,290 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,440 USD.

Am 31.07.2025 lud Standard Chartered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,88 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Standard Chartered dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,05 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

