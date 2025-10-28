Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered tendiert am Mittag fester
Die Aktie von Standard Chartered zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Standard Chartered-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 14,92 GBP.
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 14,92 GBP zu. Kurzfristig markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,92 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,84 GBP. Bisher wurden via London 518.427 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 15,15 GBP markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 8,54 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,74 Prozent.
Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,440 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu Standard Chartered plc
