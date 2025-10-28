Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered tendiert am Dienstagnachmittag fester

Standard Chartered im Fokus

Die Aktie von Standard Chartered zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 14,92 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere um 15:53 Uhr 1,5 Prozent. In der Spitze legte die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,99 GBP zu. Bei 14,84 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 999.674 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 15,15 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,51 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,54 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 42,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,440 USD, nach 0,290 GBP im Jahr 2024.

Am 31.07.2025 äußerte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7,88 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,32 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,05 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik