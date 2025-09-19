DAX23.481 -0,7%ESt505.441 -0,3%Top 10 Crypto15,54 -2,9%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.760 -2,5%Euro1,1768 +0,2%Öl66,77 +0,2%Gold3.724 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Porsche PAG911 BASF BASF11 SAP 716460 Palantir A2QA4J Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Pfizer plant wohl Milliardenübernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Top News
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen
BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Standort in Saarlouis

Ford-Aktie knapp im Minus: Langjährige Betriebsräte treten zurück

22.09.25 10:49 Uhr
NYSE-Wert Ford-Aktie knapp im Minus: Ford verliert erfahrene Betriebsräte - Schock für Mitarbeiter | finanzen.net

Der Betriebsratsvorsitzende von Ford in Saarlouis, Markus Thal (56), und sein Stellvertreter Holger Michel (40) werden ihre Ämter aufgeben und das Unternehmen verlassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
9,75 EUR -0,08 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Während Michel Ende November aus dem Unternehmen ausscheidet, will Thal nach eigener Aussage noch den Anlauf des Programms "Ford 1000" für die verbliebenen 1.000 Kollegen und die Neuaufstellung des Betriebsrates mitgestalten. Er werde dann im ersten Quartal 2026 den Betrieb verlassen. Wohin die beiden langjährigen Ford-"Gewächse" wechseln werden, ließen sie zunächst offen.

Wer­bung

Die Ford-Geschäftsführung hatte im Juni 2022 entschieden, die Produktion des Modells Focus im Saarland zu beenden und dem Werk in Valencia den Vorzug zu geben. Auch die Investorensuche war letztendlich gescheitert.

"Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich gehe ja nicht im Groll und mit keinen wesentlichen offenen Themen", sagte Thal der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. "Doch wenn wir die Intensität der letzten Jahre noch mal auf uns wirken lassen, glauben wir, dass dieser Schritt dem neu zu wählenden Betriebsratsgremium Raum für neue Impulse und Perspektiven gibt", heißt es in einer Info an die Belegschaft.

Bilanz nach Bieterprozess: "Belogen und betrogen"

Nach sechs Jahren als Jugendvertreter war Markus Thal mehr als 30 Jahre Mitglied im Betriebsrat, davon fast elf Jahre als Vorsitzender. Bereits vor zwei Wochen war der komplette Betriebsrat geschlossen zurückgetreten, um den Weg für vorgezogene Neuwahlen im Dezember freizumachen. Bis Ende November werden zwei Drittel des aktuellen Gremiums das Unternehmen verlassen. Wegen der geringeren Belegschaftsstärke, die von einst 4.500 auf künftig nur noch 1.000 sinken wird, werde sich die Zahl der Mitglieder zudem von 29 auf 13 verringern.

Wer­bung

IG Metall wählte Spitzenkandidaten

"Wir gehen erhobenen Hauptes", sagte Thal. Im Kampf für die Mitarbeiter hätten die beiden immer große Unterstützung von Belegschaft und Gewerkschaft erfahren. "Ohne das Team, die IG Metall und die Belegschaft geht gar nichts. Sie haben uns viel gegeben - und wir haben mit höchstem Einsatz versucht, etwas davon zurückzugeben."

Bei einer Vertrauensleutevollversammlung legte die IG Metall Völklingen am Wochenende die Kandidatenliste für die nächste Betriebsratswahl fest. Mit 100 Prozent wurden dabei unter anderem Spitzenkandidat Dennis Stoffel und auf Platz zwei Sascha Arweiler gewählt.

An der NYSE verliert die Ford-Aktie im vorbörslichen Montagshandel zeitweise 0,17 Prozent auf 11,60 US-Dollar.

/ksp/DP/jha

SAARLOUIS (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ford Motor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ford Motor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Darren Brode / Shutterstock.com, Radu Bercan / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ford Motor Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ford Motor Co.

DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2020Ford Motor buyJefferies & Company Inc.
04.10.2017Ford Motor BuyStandpoint Research
03.02.2017Ford Motor overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2020Ford Motor NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020Ford Motor NeutralUBS AG
25.07.2019Ford Motor Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
09.11.2018Ford Motor SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
02.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
31.05.2010Ford Motor "sell"Citigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ford Motor Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen