Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verbilligt sich am Mittag

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,0 Prozent auf 48,20 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 48,20 EUR. Im Tief verlor die Steyr Motors-Aktie bis auf 48,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 3.276 Stück.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,980 EUR belaufen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

