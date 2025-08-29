DAX23.997 +0,4%ESt505.365 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +1,2%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1725 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.472 +0,7%
Aktienkurs aktuell

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verbilligt sich am Mittag

01.09.25 12:05 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verbilligt sich am Mittag

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,0 Prozent auf 48,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
48,10 EUR -0,40 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Steyr Motors-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 48,20 EUR. Im Tief verlor die Steyr Motors-Aktie bis auf 48,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 3.276 Stück.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,980 EUR belaufen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

