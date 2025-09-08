DAX23.722 ±0,0%ESt505.376 +0,1%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.837 +0,5%Euro1,1703 -0,1%Öl67,03 +0,8%Gold3.646 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- GameStop: Zahlen überzeugen Anleger -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, DroneShield, UnitedHealth im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger
Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
Steyr Motors im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag mit stabiler Tendenz

10.09.25 09:25 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Steyr Motors zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Steyr Motors-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 48,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
48,50 EUR 0,90 EUR 1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 48,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Steyr Motors-Aktie sogar auf 49,00 EUR. In der Spitze büßte die Steyr Motors-Aktie bis auf 48,00 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,00 EUR. Von der Steyr Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.343 Stück gehandelt.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,980 EUR belaufen.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,63 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Joint Venture untermauert Wachstumspotenzial

Steyr Motors: Expansion nach Dubai

Steyr Motors: Markteintritt in Polen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Steyr Motors

DatumMeistgelesen
Wer­bung