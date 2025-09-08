Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Steyr Motors zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Steyr Motors-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 48,00 EUR.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 48,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Steyr Motors-Aktie sogar auf 49,00 EUR. In der Spitze büßte die Steyr Motors-Aktie bis auf 48,00 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,00 EUR. Von der Steyr Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.343 Stück gehandelt.
Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,980 EUR belaufen.
Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.
Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,63 EUR je Aktie.
