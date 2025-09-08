DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.537 -0,4%Nas21.944 +0,3%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1712 ±0,0%Öl67,68 +1,7%Gold3.643 +0,5%
Notierung im Blick

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors kommt am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck

10.09.25 16:11 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors kommt am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Steyr Motors hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 48,00 EUR zeigte sich die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 48,00 EUR. In der Spitze legte die Steyr Motors-Aktie bis auf 49,00 EUR zu. Die Steyr Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,80 EUR ab. Bei 49,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 19.278 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,980 EUR aus.

Die Steyr Motors-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Am 22.10.2026 wird Steyr Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 1,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

