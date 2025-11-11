DAX23.982 +0,1%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1557 ±-0,0%Öl63,99 -0,1%Gold4.143 +0,7%
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Dienstagvormittag südwärts

11.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 47,00 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 47,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Steyr Motors-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,00 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 220 Steyr Motors-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 384,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 87,76 Prozent niedriger. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Steyr Motors-Aktie 73,51 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,855 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Steyr Motors am 25.02.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,52 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

