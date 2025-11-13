DAX24.308 -0,3%Est505.798 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,5%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.684 +1,2%Euro1,1615 +0,2%Öl62,71 +0,1%Gold4.236 +0,9%
Kurs der Steyr Motors

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors büßt am Vormittag ein

13.11.25 09:22 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors büßt am Vormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 47,10 EUR nach.

Um 09:04 Uhr ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 47,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der Steyr Motors-Aktie ging bis auf 47,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,10 EUR. Bisher wurden heute 287 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 384,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 715,29 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 12,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,57 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,855 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,52 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.net

