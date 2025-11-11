DAX23.969 ±0,0%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.586 -1,2%Euro1,1573 +0,1%Öl64,46 +0,6%Gold4.141 +0,6%
Blick auf Steyr Motors-Kurs

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors wird am Dienstagmittag ausgebremst

11.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Steyr Motors. Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,2 Prozent auf 45,70 EUR.

Das Papier von Steyr Motors befand sich um 11:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,2 Prozent auf 45,70 EUR ab. In der Spitze büßte die Steyr Motors-Aktie bis auf 45,60 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.520 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 384,00 EUR an. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 88,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,855 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Steyr Motors am 25.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,52 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.net

